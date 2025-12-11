Левски - Витоша Бистрица: Кога и къде да гледаме 1/8-финала за Купата на България

В четвъртък вечер Левски посреща тима на Витоша Бистрица в среща от 1/8-финалите на Купата на България. "Сините" имаха щастието да изтеглят съперник от Трета лига при жребия, а освен това ще имат предимството да играят на домашен терен на стадион "Георги Аспарухов". А срещата се явява последна за столичния гранд от първия полусезон, като всичко извън победа в този мач ще се счита за провал.

Левски срещу Витоша Бистрица за Купата на България: Начален час и ТВ

Левски е задължен да търси успех на всяка цена, като влиза в срещата като изявен фаворит. Ще бъде любопитно обаче до каква степен Хулио Веласкес ще извърши ротации в състава си. Той прибегна до крайни смени за дербито срещу Славия в Овча купел, заради което понесе и множество критики. Сега изглежда, че "сините" могат да си позволят да излязат с по-резервен състав, но с едно наум.

Още: Веласкес каза как определя титулярния състав и разкри: Асен Митков няма да играе срещу Витоша

В колко часа започва мачът на "Герена"

Витоша със сигурност ще влезе мотивиран до краен предел в срещата, за да се докаже в мача на сезона за отбора. Тимът няма какво да губи и се очаква да играе освободено на "Герена". Големият сблъсък е днес, 11 декември, от 17:30 часа.

Коя телевизия ще излъчи Левски - Витоша

Мачът между Левски и Витоша Бистрица ще бъде излъчван и пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата, е Diema Sport. Можете да намерите информация за двубоя и още новини за Левски в спортната секция на Actualno.com!

Още: Треньорът на Витоша Бистрица има "червена" мотивация да победи Левски