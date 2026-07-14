The Rasmus се завръщат с концерт в София през 2027 г.

След издаването на изключително добре приетия си нов албум "WEIRDO" и в разгара на европейското си турне, финландските рок легенди The Rasmus се завръщат в България за първия си концерт у нас от над 15 години. Събитието ще бъде на 14 март 2027 г. в столичния клуб Joy Station, а организатори от българска страна са Honeycomb Live Bulgaria. Билетите вече са в продажба в сайта на Honeycomb Live.

За първи път групата ще изпълни песни от новия албум "WEIRDO", както и всички любими хитове на феновете, сред които "In the Shadows", "First Day of My Life", "Sail Away" и "Livin' in a World Without You". С повече от две десетилетия световни успехи, милиони продадени албуми и десетки отличия, The Rasmus продължават да бъдат една от най-емблематичните европейски рок групи.

Вокалистът Лаури Илонен коментира: "Албумът "WEIRDO" намери дълбок отзвук сред нашите фенове. В него се говори за това да бъдеш приет такъв, какъвто си. Това се забелязва и по време на концертите, тъй като феновете се обличат така, че да покажат вътрешните си "странности". Усещането е много забавно и ни обединява!" Лаури добавя още: "Нямаме търпение да видим всички наши скъпи приятели, които ни липсват от последния път, когато за последно бяхме на турне в Европа!".

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С повече от две десетилетия международен успех The Rasmus остават най-успешният рок експорт на Финландия. Групата е спечелила шест платинени и осем златни сертификата, продала е милиони албуми по целия свят и продължава да очарова публиката с характерната си смесица от мощни рок химни, емоционални текстове и незабравими концертни изпълнения.

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