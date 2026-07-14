Григор Димитров се пребори с корав чех на старта на първия си турнир след Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров започна успешно участието си на турнира от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция, с награден фонд 612 620 евро. Българинът записа победа с 2:1 сета (7:6(5), 1:6, 6:4) над поставения под №114 в света Далибор Свърчина. В следващия етап от надпреварата, а именно 1/8-финалите, хасковлията ще се изправи срещу победителя от двойката Нуно Боржеш - Мойс Куам. Гришо участва в Бостад, след като получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите.

Победа за Григор Димитров на старта в Бостад

Първият сет премина с по три загубени сервис гейма и за двамата и логично се стигна до тайбрек. В него Димитров започна с минипробив и поведе с 4:2 точки, преди чехът да отговори и да изравни до 4:4. Тогава първата ни ракета стигна до ново предимство в резултата, а впоследствие поведе с 6:4. Свърчина спаси първия сетбол при сервис на Гришо, но след това загуби собственото си подаване. 23-годишният чех пое контрола върху срещата във втората част, в която спечели шест гейма подред, включително два поредни без да даде точка на Димитров. Сервисът на българина не работеше в негова полза и освен трите си двойни грешки, той вкара едва 43% от първите си сервиси и допусна общо три пробива. С това Свърчина изравни резултата и изпрати срещата в решаващ сет.

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В решаващата част Димитров драстично подобри успеваемостта на подаванията си, но и същевременно се справяше по-добре с ретурите, започвайки с брейк още в първия гейм, а впоследствие поведе с 3:1. Свърчина обаче осъществи важен пробив, за да изравни до 3:3, но Димитров веднага отговори със собствен брейк след няколко грешки на чеха. В ключов момент Григор изигра най-силния си сервис гейм в двубоя и поведе с 5:3, а отново на собствено подаване успя да затвори срещата и да продължи напред към втория кръг на надпреварата.

Преди Бостад

Димитров пристигна в Бостад, след като изпрати една успешна кампания на Уимбълдън, достигайки до 1/8-финалния етап от надпреварата. Българинът получи "уайлд кард" за основната схема от организаторите и стартира с успех над австралийския квалификант Дейн Суини. След това хасковлията пречупи Якуб Меншик за първа победа, а в следващия си мач на "свещената трева" надделя над италианеца Матео Беретини. Така за втора поредна година Гришо игра във втората седмица на турнира от Големия шлем на трева. На 1/8-финалите обаче приказката на българина приключи за сметка на тази на местния любимец Артър Фери.

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