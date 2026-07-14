SpaceX разкри план за сателитна мрежа от 100 000 спътника

SpaceX е подала заявление до Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) за разполагане на съзвездие от 100 000 спътника от следващо поколение Gen3 в ниска околоземна орбита, съобщава Fierce Network. Това означава значително разширяване на сателитната интернет услуга Starlink.

Сателитите ще станат значително по-големи

SpaceX в момента управлява близо 10 800 спътника Starlink и има лицензи за още приблизително 4000 спътника. Новото съзвездие от трето поколение (Gen3) би могло значително да увеличи орбиталното присъствие на компанията.

Според подаденото до FCC заявление, всеки сателит от ново поколение ще тежи между 2 и 2,5 тона и ще има площ на слънчевия панел от 300 до 400 квадратни метра след разполагането си.

За сравнение, спътниците Starlink V2 Mini, които се използват в момента, тежат приблизително 800 килограма и са оборудвани със слънчеви панели, покриващи приблизително 116 квадратни метра. Поради по-големия размер на спътниците от трето поколение, за тяхното изстрелване вероятно ще е необходима по-мощна ракета.

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SpaceX подаде заявление до Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) за разполагане на съзвездие от 100 000 спътника от следващо поколение Gen3 в ниска околоземна орбита.

Звезден кораб може да е необходим за изстрелванията

Компанията изстрелва настоящите си спътници V2 Mini в орбита с помощта на ракетата Falcon 9, изпращайки около 29 спътника на изстрелване. По-тежките спътници от Gen3 обаче вероятно ще бъдат предназначени за новия свръхтежък кораб Starship, който SpaceX разработва за полети до Луната и Марс.

Новото съзвездие ще бъде следващият етап от развитието на Starlink, но не е най-амбициозният космически проект на компанията. SpaceX също така обяви планове за създаване на мрежа от един милион спътника Starmind, които ще действат като орбитални центрове за данни.

„Изстрелването на съзвездие от милион спътника, действащи като орбитални центрове за данни, ще бъде първата стъпка към цивилизация от клас „Кардашев II“, способна да използва цялата енергия на Слънцето, като едновременно с това поддържа приложения, задвижвани от изкуствен интелект, за милиарди хора и осигурява бъдещето на човечеството като многопланетен вид“, написа Илон Мъск на страницата си в социалните медии.

Разрастването на сателитите предизвиква противоречия

Освен SpaceX, други компании, включително Amazon и Blue Origin, разработват големи сателитни съзвездия в ниска орбита. Нарастващият брой сателити обаче поражда опасения сред учените и природозащитниците.

Изследователите предупреждават, че гъстото орбитално развитие може да повлияе на астрономическите наблюдения, атмосферните условия, дивата природа и способността за наблюдение на нощното небе без смущения.

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Наскоро стана ясно, че горният етап на ракетата Falcon 9 на SpaceX ще падне с голяма скорост близо до кратера Айнщайн на Луната.

Експертите прогнозират, че около 5 август 2026 г. ще се случи уникалното събитие. Горният етап на ракетата Falcon 9, висок 14 метра и тежащ 4 тона, ще падне върху Луната със скорост 8700 км/ч, което е около седем пъти по-бързо от скоростта на звука на Земята. Сблъсъкът би трябвало да се случи близо до кратера Айнщайн на границата между видимата и далечната страна на Луната. Но ще бъде ли това събитие видимо от Земята? Изданието Space пише за това.

Ракетата Falcon 9 на SpaceX изстреля в космоса два модула за кацане на Луната през януари 2025 г. Спускаемият модул Blue Ghost на американската компания Firefly Aerospace успешно кацна на Луната през март 2025 г., а спускаемият модул Hakuto-R на японската компания ispace се разби по време на кацането си на Луната през юни 2025 г. Но горният етап на ракетата остана в космоса през цялото това време и сега, според експертни прогнози, се очаква да падне на повърхността на Луната около 5 август 2026 г.

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