Политици, спортни звезди и приятели се простиха със сина на Весела Лечева (СНИМКИ)

Видни политици, близки и приятели се простиха с Мартин Велев. Опелото се състоя в храм „Света София“ в столицата. На поклонението дойде лично президентът Илияна Йотова. Да изкажат съболезнования се появиха още министърът на спорта Енчо Керязов, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев, Наско Сираков и др.

Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли при инцидент с джет в Гърция.

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Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той бил ударен от силна вълна, вследствие на което получил нараняване и паднал във водата.

На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го извадил от морето в безсъзнание. На място пристигнал медицински екип, който започнал реанимационни действия, но въпреки усилията, лекарите не успели да спасят живота на Велев. Той бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му.

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Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.

Снимки: БГНЕС