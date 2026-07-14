Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Политици, спортни звезди и приятели се простиха със сина на Весела Лечева (СНИМКИ)

14 юли 2026, 16:11 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Политици, спортни звезди и приятели се простиха със сина на Весела Лечева (СНИМКИ)

Видни политици, близки и приятели се простиха с Мартин Велев. Опелото се състоя в храм „Света София“ в столицата. На поклонението дойде лично президентът Илияна Йотова. Да изкажат съболезнования се появиха още министърът на спорта Енчо Керязов, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев, Наско Сираков и др.

Мартин Велев, син на председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и на бизнесмена Манол Велев, загина трагично на 10 юли при инцидент с джет в Гърция.

Още: България се прощава с втория си космонавт

Според информацията на гръцките власти произшествието е станало в района на плажа „Зографу“ на полуостров Ситония, Халкидики. Данните сочат, че по време на маневра с джета той бил ударен от силна вълна, вследствие на което получил нараняване и паднал във водата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На помощ веднага се е притекъл друг водач на джет, който го извадил от морето в безсъзнание. На място пристигнал медицински екип, който започнал реанимационни действия, но въпреки усилията, лекарите не успели да спасят живота на Велев. Той бил транспортиран с линейка до здравния център в Агиос Николаос, където медиците са констатирали смъртта му.

Още: Синът на Весела Лечева е загинал при трагичен инцидент в Гърция

Трагичната новина предизвика вълна от съболезнования към семейството на Весела Лечева от общественици, спортисти, приятели и близки.

Снимки: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Погребение поклонение Весела Лечева Мартин Велев
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес