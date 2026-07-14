Директор в Лудогорец призна: Няма финализиран трансфер на Петър Станич – към него има интерес от доста клубове

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев коментира ситуацията около евентуалния трансфер на Петър Станич в Олимпиакос. През последните дни се появиха информации, че сделката за сръбския полузащитник е приключена, но впоследствие стана ясно, че преминаването му в гръцкия гранд е поставено под сеериозна въпросителна, тъй като футболистът не се е разбрал с ръководството на клуба от Пирея за личните си условия.

„Томас Райс разчита на Петър Станич“

Ангел Петричев говори пред медиите днес като заяви, че към този момент Петър Станич остава футболист на Лудогорец. Сърбинът тренира с тима на разградчани, като новият старши треньор Томас Райс ще може да разчита на него.

„Петър Станич е футболист, към когото има интерес от доста клубове, включително и от Олимпиакос. Нашата политика е, че продаваме футболисти само и единствено когато и клубът, и играчът са доволни от условията. Нямаме финализиран трансфер на Петър Станич“, заяви изпълнителният директор на разградчани.

„В момента тренира с отбора. Ако се случи нещо подобно, своевременно ще ви уведомим. Към момента г-н Райс разчита на Петър Станич“, обясни Ангел Петричев.

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