Откритие: Астероидът Рюгу съдържа следи от древна солена вода от края на Слънчевата система

Близкоземните астероиди са причина за безпокойство, но те също така предлагат уникални възможности за изучаване на Вселената.

Астероидът Рюгу от клас Аполо (900 м в диаметър), който също е част от тях, беше целта на японската мисия Hayabusa2, която върна проби от повърхността му на Земята. Неотдавнашно проучване на учени от университета в Киото, публикувано в списание Nature Astronomy, откри следи от солни минерали в пробите - натриев карбонат, халит (готварска сол) и натриеви сулфати. Това може да показва наличието на течна вода в космоса.

Астероидът Рюгу

Първоначално изследователите очаквали да открият вещества, които се разпадат при контакт със земната атмосфера, но се запазват във вакуум. Хипотезата им била потвърдена.

„Внимателната обработка ни позволи да идентифицираме деликатни солни минерали, предоставяйки уникален поглед върху химическата история на Рюгу“, казва водещият автор на изследването Тору Мацумото.

Учените смятат, че небесното тяло, от което се е откъснал Рюгу, съществувало преди 4,5 милиарда години, е било нагрято от радиоактивен разпад, създавайки вода с температури до 100°C . С течение на времето водата се е изпарила или замръзнала, оставяйки след себе си кристализирани остатъци, които в крайна сметка са достигнали до нас.

Сравнение с други небесни тела

Откритието на Рюгу помага за по-доброто разбиране на химическата еволюция на спътниците на Юпитер Европа и Ганимед, спътника на Сатурн Енцелад и планетата джудже Церера, където се смята, че съществуват подземни океани. Изследователите очакват същите натриеви соли да бъдат открити в повърхностните отлагания на Церера и във водните гейзери на Енцелад.

Тъй като съставът на солите е пряко свързан с химията на водата, този анализ ни помага да разберем ролята на течностите във формирането на планети и луни във външната част на Слънчевата система. Това изследване предоставя насоки за възможните условия за живот извън Земята.

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Междувременно учани разкриха, че гигантски кратер в Западна Австралия вероятно се е образувал от удар на астероид преди приблизително 3 милиарда години. До това заключение са стигнали учени, използващи минерално датиране, съобщава New Scientist. Ако резултатите бъдат потвърдени, това би бил най-старият известен ударен кратер на Земята. Други изследователи обаче поставят под въпрос предложената възраст на структурата.

Въпросният кратер е Северният полюсен купол, известен още като ударната структура Миралга. Той е описан за първи път през 2025 г. от Крис Къркланд от университета Къртин в Пърт, Австралия, и негови колеги. Според статията, те изчисляват, че диаметърът на кратера може да достигне 100 километра.

Къркланд и екипът му откриха слой от скали с така наречените конуси на разрушаване - характерни конусовидни структури, които се образуват само след свръхмощни ударни събития, като например удари на астероиди.В първото си проучване учените не са датирали директно тези скали. Вместо това те са ги сравнили със скали в горните и долните слоеве, чиято възраст вече е била определена, и са предположили, че ударът е станал преди приблизително 3,47 милиарда години.

Ако тази оценка се окаже вярна, кратерът би бил с повече от 1,2 милиарда години по-стар от кратера Ярабуба в южна Западна Австралия, който в момента се счита за най-стария надеждно датиран астероиден кратер на Земята.

Освен това, това би бил единствената известна следа от удара от Архейския еон, период, когато Земята е била обширен, но изключително негостоприемен воден свят. Друга група учени, сред които бил и изследователят от университета Къртин Аарън Кавози, обаче силно оспорва датата от 3,47 милиарда години. Въз основа на собствения си анализ на скалите, учените стигат до заключението, че ударът е станал не по-рано от 2,77 милиарда години.

Екипът на Къркланд казва, че е успял директно да определи възрастта на рекристализираните минерали в кратера, съдържащ конусите на разрушение.

„Сега всъщност погледнахме вътре в самите скали и се опитахме да намерим минерали, които са реагирали директно на удара, вместо да разчитаме само на косвени сравнения“, обяснява Къркланд.

Учените са използвали уран-оловно датиране - метод, базиран на скоростта на радиоактивно разпадане на урана в олово. Това им позволило да определят възрастта на цирконите в конусите на разрушение. Тези минерали прекристализирали под въздействието на колосалната енергия от удара на астероида. Изследователите анализирали и апатит, минерал, който вероятно се е образувал в хидротермална система, създадена от топлината на удара.

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