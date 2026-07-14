Проектът на годината: БФС и Барселона обединяват сили в името на българските таланти

Представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и испанския гранд Барселона проведоха работна среща в Националната футболна база в Бояна, съобщиха от БФС. Основен акцент в разговорите са били възможностите за бъдещо сътрудничество между страните, както и обменът на добри практики в развитието на футбола, с особен фокус върху работата с подрастващите и усъвършенстването на клубните академии.

На работна среща в Бояна бяха обсъдени конкретни стъпки за обмен на знания с цел реформиране на родния футбол

Изпълнителният директор на БФС Андрей Петров представи пред гостите структурата и спецификите на футболната екосистема в България. От своя страна директорът "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов запозна делегацията с основните инициативи, заложени в четиригодишната стратегия на футболната централа. Сред тях са проектът "Мисия Талант", партньорството с Double Pass за категоризация на елитните академии, както и Академия БФС, насочена към подготовката и развитието на специалисти в българския футбол.

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Делегацията на Барселона беше водена от директора "Глобални партньорства" Марк Бруиш, глобалния директор на Академия Барселона Бени Мегрели и директора "Глобално бизнес развитие" на Академия Барселона Карлес Паласин. Те обсъдиха с българските си домакини възможности за обмен на знания, методики и експертен опит в сферата на обучението и развитието на младите футболисти.

В срещата участваха и представители на Министерството на младежта и спорта Милен Нинов, директор на дирекция "Спорт за високи постижения", и Мартина Динкова, експерт в дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество", които също се включиха в дискусиите за бъдещи съвместни инициативи и международно партньорство.

"Диалогът по време на днешната среща беше изключително полезен и конструктивен. Обсъдихме различни възможности за сътрудничество с колегите от Барселона, които могат да допринесат за цялостното развитие на футболната екосистема в България", заяви след срещата изпълнителният директор на БФС Андрей Петров.

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