Големи обещания в Разград: Новият треньор на Лудогорец предупреди Левски (ВИДЕО)

Преди дни ръководството на Лудогорец официално обяви новия си треньор. През настоящата кампания "орлите" ще бъдат водени от германския специалист Томас Райс. 52-годишният наставник, който е водил отборите на Бохум и Шалке 04 в Бундеслигата, ще наследи на поста Пер-Матиас Хьогмо, който прекъсна шампионската серия на разградчани. През миналия сезон Лудогорец сдаде титлата в Първа лига на Левски след 14-годишна доминация. Сега първата цел на Райс ще бъде да върне трофея в Разград.

Томас Райс с голямо обещание към феновете на Лудогорец

Райс вече проведе първата си тренировка начело на отбора, а след това застана пред клубната медия, за да направи първото си изявление като треньор на Лудогорец. В него той обеща на феновете, че през настоящия сезон "орлите" ще се борят да си върнат шампионската титла. Германецът също така разкри какво ще очаква от футболистите си и описа философията, с която ще преследва пъврото място в Първа лига. Райс вярва, че под негово ръководство отборът може да напише нова страница в историята на Лудогорец.

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Първите думи на Райс като треньор на Лудогорец:

"Наистина съм щастлив и горд, че съм новият треньор на този клуб. Знам, че този клуб пише история през последните години. Миналия сезон клубът изпусна само една шампионска титла, но сега ще помогна да си върнем титлата и да започнем нова страница от историята", заяви Райс през клубната телевизия. "Мисля, че клубът има една цел - да си върнем шампионската титла. Мисля, че отборът има нужните качества, но само качествата не са достатъчни. Нужен е и правилният манталитет. Искам да предам този манталитет на отбора, да изградим силен колективен дух и заедно с нашите фенове отново да се борим за шампионската титла. Сигурен съм, че ще помогна на отбора и на клуба отново да се борят за титлата и да станат шампиони. Моята философия е да виждам силен отборен дух, борбеност и висока интензивност в мачовете. Искаме да се борим във всеки мач, да покажем, че сме Лудогорец и да започнем да пишем нова история. Само Лудогорец!"

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