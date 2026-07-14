Шампионът на Кипър набеляза ас на ЦСКА, който вече откри головата си сметка за „червените“

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас бе свързан с трансфер в един от най-титулуваните отбори в Кипър. Става въпрос за тима на Омония Никозия, който през изминалия сезон триумфира с шампионската титла на страната. По информация на местния сайт „Sportime“, стрелецът на „червените“ е високо ценен от треньора на кипърския гранд – Хенинг Берг.

Йоанис Питас вече е работил с треньора на Омония

Настоящият договор на Питас с ЦСКА изтича през 2028 година. Той обаче може да бъде изкушен да се завърне в родината си, имайки предвид, че Омония участва в Шампионска лига. От публикацията става ясно още, че Питас и Берг са в добри взаимоотношения от съвместната им работа в АИК Стокхолм. Там кипърският нападател вкара 19 гола в 31 мача.

Засега няма официално запитване от страна на Омония, а Питас се готви за реванша срещу Дери Сити в четвъртък вечер от първи квалификационен кръг на Лига Европа. Както е известно, първата среща между двата тима, която се игра в София, завърши при резултат 3:2 за ЦСКА, като именно кипърският нападател заби два от головете.

ОЩЕ: Гриша Ганчев: Оправях документите за „Армията“ от окопа! Сега ЦСКА си има частен стадион, частна база – собствени!