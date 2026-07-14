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Шампионът на Кипър набеляза ас на ЦСКА, който вече откри головата си сметка за „червените“

14 юли 2026, 9:54 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Шампионът на Кипър набеляза ас на ЦСКА, който вече откри головата си сметка за „червените“

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас бе свързан с трансфер в един от най-титулуваните отбори в Кипър. Става въпрос за тима на Омония Никозия, който през изминалия сезон триумфира с шампионската титла на страната. По информация на местния сайт „Sportime“, стрелецът на „червените“ е високо ценен от треньора на кипърския гранд – Хенинг Берг.

Йоанис Питас вече е работил с треньора на Омония

Настоящият договор на Питас с ЦСКА изтича през 2028 година. Той обаче може да бъде изкушен да се завърне в родината си, имайки предвид, че Омония участва в Шампионска лига. От публикацията става ясно още, че Питас и Берг са в добри взаимоотношения от съвместната им работа в АИК Стокхолм. Там кипърският нападател вкара 19 гола в 31 мача.

ЦСКА Дери Сити Петко Панайотов Йоанис Питас

Засега няма официално запитване от страна на Омония, а Питас се готви за реванша срещу Дери Сити в четвъртък вечер от първи квалификационен кръг на Лига Европа. Както е известно, първата среща между двата тима, която се игра в София, завърши при резултат 3:2 за ЦСКА, като именно кипърският нападател заби два от головете.

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ЦСКА Омония Никозия Йоанис Питас
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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