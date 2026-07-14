Христо Янев не желае скандалджия в ЦСКА: "червените" искат 1 милион евро за нападател

Чистката на ненужни в ЦСКА продължава, като следващия футболист, от когото "червените" искат деа се отърват е Матиас Фаетон. А цената, която от ръководството на клуба са обявили за евентуалната му продажба е 1 милион евро. През миналия сезон Фаето н беше под наем в швейцарския Цюрих, но клубът не пожела да го откупи, заради скандалите, които крилото имаше със свои съотборници и треньора.

Матиас Фаетон не иска да си тръгва от ЦСКА

Но пред ЦСКА ще има сериозна пречка. Самият Фаетон е заявил, че не иска да си тръгва от ЦСКА. Старши треньорът на "червените" Христо Янев е провел разговори с национала на гваделупа, но той е бил сигурен в решението си и не е искал да помисли върху друг вариант. Ако ЦСКА не получи оферта от 1 милион евро за Фаетон, ще се принуди да свали цената му, тъй като договорът му с "червените" изтича през 2027 г. Ако не го продадат сега, най-вероятно ще го загубят със свободен трансфер и няма да получат пари за него.

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ЦСКА ще се опита да минимализира загубите от трансфера на Фаетон

Матиас Фаетон пристигна в ЦСКА през 2023 г. Първите си два сезона игра за "червените", но те бяха разочароващи и той така и не успя да се наложи в състава. Развносметката на крилото за "армейците" е 68 мача във всички турнири, 10 гола и 10 асистенции. Преди 3 години ЦСКА плати 1.5 милиона евро за правата на Фаетон на Гренобъл. "Червенитре" са наясно, че няма как да възстановят цялата сума, която са платили, но ще се постараят да си върнат поне част от нея.

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