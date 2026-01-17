Любопитно:

Левски договаря ново класно попълнение

17 януари 2026, 12:47 часа 553 прочитания 0 коментара
Левски договаря ново класно попълнение

Лидерът в Първа лига Левски преговаря за класен централен защитник, който да се превърне в ново попълнение за тима. Бранителят е от елитно първенство на държава от Западна Европа и пасва точно на профила, който треньорът на „сините“ Хулио Веласкес търси. Испанският специалист и скаутите на отбора търсят човек за отбраната със силен ляв крак и вярват, че са намерили такъв в лицето на въпросния футболист.

Левски ще даде близо милион за новия защитник

Според колегите от „Мач Телеграф“ Левски е готов да отдели голяма сума пари за привличането на централния защитник, като тя е близо до седем цифри. Хулио Веласкес и екипа му искат новият бранител да е на нивото на Кристиан Макун, за да създадат здравословна конкуренция на венецуелеца. По този начин те ще заменят вече бившия капитан на отбора Цунами, който напусна „сините“ в посока Турция.

Още: Да вдигнеш цената с 350%: Това го може само майсторът в Първа лига

Кристиан Димиров и Кристиан Макун

Левски е първи в Първа лига

Левски се намира на първото място в Първа лига след изиграването на мачовете от първия полусезон. „Сините“ спечелиха 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби. Отборът от „Герена“ е и с най-силната защита в първенството, като е допуснал само 12 гола от началото на сезона. С привличането на нов централен бранител Левски ще запази нивото, което показа досега през кампанията, като това е и основната цел на Хулио Веласкес. Освен в Първа лига, „сините“ се състезават на още два фронта – предстоят им финал за Суперкупата и полуфинал за Купата на България, и двата срещу Лудогорец.

Още: За битката с Левски: Лудогорец си върна доказан голаджия (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Левски зимен трансферен прозорец Първа лига
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес