Левски договаря ново класно попълнение

Лидерът в Първа лига Левски преговаря за класен централен защитник, който да се превърне в ново попълнение за тима. Бранителят е от елитно първенство на държава от Западна Европа и пасва точно на профила, който треньорът на „сините“ Хулио Веласкес търси. Испанският специалист и скаутите на отбора търсят човек за отбраната със силен ляв крак и вярват, че са намерили такъв в лицето на въпросния футболист.

Левски ще даде близо милион за новия защитник

Според колегите от „Мач Телеграф“ Левски е готов да отдели голяма сума пари за привличането на централния защитник, като тя е близо до седем цифри. Хулио Веласкес и екипа му искат новият бранител да е на нивото на Кристиан Макун, за да създадат здравословна конкуренция на венецуелеца. По този начин те ще заменят вече бившия капитан на отбора Цунами, който напусна „сините“ в посока Турция.

Левски е първи в Първа лига

Левски се намира на първото място в Първа лига след изиграването на мачовете от първия полусезон. „Сините“ спечелиха 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби. Отборът от „Герена“ е и с най-силната защита в първенството, като е допуснал само 12 гола от началото на сезона. С привличането на нов централен бранител Левски ще запази нивото, което показа досега през кампанията, като това е и основната цел на Хулио Веласкес. Освен в Първа лига, „сините“ се състезават на още два фронта – предстоят им финал за Суперкупата и полуфинал за Купата на България, и двата срещу Лудогорец.

