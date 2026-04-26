Левски докосва титлата, но получи една лоша новина

Защитникът на „Левски“ Стипе Вуликич претърпя оперативна интервенция. Хърватинът получи контузията по време на тренировка преди срещата с ЦСКА от 1-ия кръг на плейофите в Първа лига и не попадна в групата за срещата.

Вуликич е с фрактура на пета метатарзална кост и при интервенцията тя бе фиксирана с помощта на специален винт.

"Ръководството, треньорският щаб, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ пожелават бързо възстановяване и завръщане на терена на Стипе Вуликич", написаха от Левски.