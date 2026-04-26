Ангел Русев разкри голямата си цел и обясни: Бях готов за европейски рекорди, но контузия ми попречи

6-кратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев даде интервю за предаването "Арена спорт" по Българската национална телевизия. Той разкри, че травма е нарушила ритъма му на работа и го е принудила да промени изцяло начина си на подготовка. При оптимална форма Русев е щял да бъде готов за подобряване на европейски рекорди. Щангистът разкри и голямата си цел - олимпийският медал.

Русев: Голямата ми мечта е олимпийският медал

"С много тренировки, дисциплина и подкрепа успях да стигна до шестата поредна титла. Истината е, че бях подготвен за повече и дори за европейски рекорди, но контузията, която имах в последните месеци, повлия сериозно на подготовката ми“, заяви Русев в интервю за "Арена спорт“.

"Не можех да тренирам пълноценно – правех по един успешен и един неуспешен опит и това много обърка целия процес. Наложи се да търпя и да се адаптирам, за да стигна до състезанието в състояние, в което мога да се боря за титлата“, обясни той. "Тази титла е за покойния Кирил Панайотов. Той беше до мен и до семейството ми години наред. Искам да благодаря и на хората, които продължават да подкрепят клуба и нашето развитие – това ни дава сили да продължаваме напред“, каза още щангистът.

Русев не скри, че голямата му мечта остава олимпийският медал. "Това е единственото, което ми липсва. Ще дам всичко от себе си, за да го постигна на следващите Олимпийски игри“, категоричен бе той.

