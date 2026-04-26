Ангел Русев разкри голямата си цел и обясни: Бях готов за европейски рекорди, но контузия ми попречи

26 април 2026, 22:25 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Ангел Русев разкри голямата си цел и обясни: Бях готов за европейски рекорди, но контузия ми попречи

6-кратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев даде интервю за предаването "Арена спорт" по Българската национална телевизия. Той разкри, че травма е нарушила ритъма му на работа и го е принудила да промени изцяло начина си на подготовка. При оптимална форма Русев е щял да бъде готов за подобряване на европейски рекорди. Щангистът разкри и голямата си цел - олимпийският медал.

Русев: Голямата ми мечта е олимпийският медал

"С много тренировки, дисциплина и подкрепа успях да стигна до шестата поредна титла. Истината е, че бях подготвен за повече и дори за европейски рекорди, но контузията, която имах в последните месеци, повлия сериозно на подготовката ми“, заяви Русев в интервю за "Арена спорт“.

Ангел Русев

"Не можех да тренирам пълноценно – правех по един успешен и един неуспешен опит и това много обърка целия процес. Наложи се да търпя и да се адаптирам, за да стигна до състезанието в състояние, в което мога да се боря за титлата“, обясни той. "Тази титла е за покойния Кирил Панайотов. Той беше до мен и до семейството ми години наред. Искам да благодаря и на хората, които продължават да подкрепят клуба и нашето развитие – това ни дава сили да продължаваме напред“, каза още щангистът.

Русев не скри, че голямата му мечта остава олимпийският медал. "Това е единственото, което ми липсва. Ще дам всичко от себе си, за да го постигна на следващите Олимпийски игри“, категоричен бе той.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
вдигане на тежести Европейско първенство по вдигане на тежести Ангел Русев
