НА ЖИВО: Помогнала ли е България на САЩ за войната в Иран?

27 април 2026, 0:01 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook.com/Milen Keremedchiev
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

България не е оказвала каквато и да било подкрепа за военни действия, включително и по отношение на войната в Близкия изток. "Няма подкрепа за войната в Иран", заяви служебният премиер Андрей Гюров, подчертавайки, че подобни твърдения не отговарят на действителността. Той направи коментара в отговор на информации за евентуално включване на България в списък на "послушни съюзници" от страна на Белия дом.

Димитър Радев Отговорен редактор
