Хичо за "синия" възход: От триумфа в дербито до новата ера със стадион и титла

В ефира на предаването "Арена спорт" по БНТ бившият футболист на Левски Николай Димитров сподели мнението си за успеха с 3:1 над ЦСКА в дербито - победа, която доближи тима на Хулио Веласкес до шампионската титла.

Николай Димитров за концепцията на Веласкес, аргументите на Янев и шампионския дух на Левски

"Като двубой отдавна не бях гледал толкова интересно дерби. За мача Левски-ЦСКА това е нещо много позитивно. Направи ми впечатление съставът на ЦСКА, беше доста променен, но според мен Христо Янев има аргументи. Левски показа характер и успя да обърне след една нелепа грешка. На Светльо му е силна черта да играе с крака, но винаги има риск. В едно дерби, ако успееш да изравниш до полувремето, е позитивен резултат, а Левски дори успя да обърне", заяви Димитров.

Той коментира и работата на треньора Хулио Веласкес, като подчерта: "Веласкес има концепция и идеи и не обръща внимание какво се говори. Всички левскари трябва да сме доволни от това, което се вижда. Вижда се, че имаше лека тежест в него, че не може да вземе двубой срещу пряк конкурент, но тази статистика рано или късно се обръща".

Димитров изрази надежда Левски да си осигури титлата още в следващия кръг срещу ЦСКА 1948: "Надявам се да се случи, стадионът ще е пълен, няма по-добър шанс Левски да се поздрави с титлата от този в следващия кръг. Играл съм срещу Александър Александров-Алвеша, те се представят добре, но се надявам точно в следващия кръг да не се представят на ниво".

По повод спада във формата на Лудогорец той отбеляза: "Когато 14 години си на върха, идва момент, в който нещата се обръщат, няма как да държат това ниво безкрай. В същото време на Левски най-силният коз беше постоянството тази година".

Бившият национал защити и решението на Христо Янев да направи сериозни промени в състава на ЦСКА: "Трябва да се дава и шанс на български играчи, в състава на ЦСКА трябва да има 22 играчи, които да са готови да играят във всеки момент. Когато видях състава, всички имена са познати на футболната общественост. Според мен играчите не успяха да се справят с напрежението. Може би е нормално като излезеш с 10 нови играчи. Но, както казах, Ицо Янев има аргументи".

Накрая Димитров засегна и последните новини около Левски, включително новия собственик и плановете за нов стадион: "Левскарите получиха два хубави подаръка. На всички е ясно, че новият стадион го очакваме с нетърпение. Сираков и Боримиров се справиха чудесно със спасяването на Левски, те си знаят какво им е коствало. Намериха правилното продължение, на всички беше ясно, че Левски не може да продължава така до безкрай. Няма да се изливат реки от пари, което е позитивно. Това беше бич на българския футбол. На макет изглежда едно, нека видим как изглежда на живо като дойде моментът. Само с присъствието си Наско Сираков помага на клуба. Много е дал като футболист, като директор, а сега и като собственик. Новият собственик Атанас Бостанджиев ми изглежда доста умерен човек. И левскар, което е най-важното. Сигурен съм, че има ясна идея с какво се захваща. Никой не е очаквал в началото на сезона, че Левски ще стане шампион", завърши той.

