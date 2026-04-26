С вдигнатите тежести в Батуми: Къде щеше да се нареди Насар в по-горната категория до 110 кг?

Феноменът на българските щанги Карлос Насар завоюва четвърта поредна европейска титла за мъже, след като триумфира в категория до 94 кг на Европейското първенство за 2026 година в Батуми, Грузия. В последните години Насар зададе толкова високи стандарти, че след всеки голям форум валят всевъзможни сравнения - от това колко вдига спрямо най-великите щангисти от миналото до това как би се справил с конкуренцията дори в по-горни категории.

Насар нямаше да вземе медал, но щеше да е в топ 10 в категория до 110 кг

В Батуми Карлос записа 176 кг в изхвърлянето, 210 кг в изтласкването и 386 кг в двубоя, като направи неуспешни трети опити и в двете движения. Той опита да счупи световния рекорд в изхвърлянето, заявявайки 183 кг, но не успя да се справи с тежестта, а после пробва да счупи и световния рекорд в изтласкването и в двубоя със заявка от 223 кг, но и там силите не му стигнаха, за да добави нови върхови постижения към богатата си визитка.

Карлос не успя да разгърне пълния си потенциал в Батуми

Насар не успя да разгърне пълния си потенциал, който е показвал в минали години, но въпреки това щеше да се класира достойно и в значително по-голямата категория до 110 килограма, показа справка на Actualno.com. С тежестите, които вдигна в Батуми, Насар щеше да се класира шести в изхвърлянето, десети в изтласкването и осми в двубоя при 110-килограмовите щангисти. Там европейски шампион стана Гарик Карапетян от Армения с двубой от 415 кг, а Христо Христов стана трети с 412 кг.

Преди година: 96-килограмовият Насар отнесе шампионите до 102 и до 109 кг

Ако се върнем година назад обаче, ще видим, че Карлос Насар отвя и шампионите до 102 кг и до 109 кг. Тогава българският щангист се състезаваше в малко по-високата категория до 96 кг, като помете световните рекорди с уникални резултати от 188 кг в изхвърлянето, 229 кг в изтласкването и 417 кг в двубоя. С тези тежести от Кишинев 2025 Насар щеше да спечели европейската титла при 110-килограмовите тази година.