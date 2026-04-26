Славия сгафи срещу 10 от Ботев Враца, грозни сцени между Венци Стефанов и бойкотиращи "бели" фенове

26 април 2026, 16:11 часа 627 прочитания 0 коментара
Славия завърши наравно 1:1 у дома срещу 10 футболисти на Ботев Враца в двубой от 31-вия кръг на Първа лига. На стадион "Александър Шаламанов" фенове на домакините, разположени в близост до официалната трибуна на сектор "А", поискаха оставката на клубния президент Венцеслав Стефанов, който им отвърна с грозни жестове. Около 30-ата минута част от публиката на "белите" демонстративно напусна трибуните.

Фенове на Славия искат оставката на Венци Стефанов

Привърженици на столичани скандираха различни рефрени, призоваващи Стефанов да напусне Славия. Най-честите бяха "Оставка", последвани от "Махай се от Славия". Телевизионните кадри уловиха как Венци Стефанов се доближи до запалянковците и им направи знак, че ще ги обезглави.

 

Иначе "белите" успяха да поведат в резултата в 17-ата минута. Малембана демонстрира съобразителност при разбъркване в наказателното поле на гостите. В 37-ата минута Радослав Цонев влезе много грубо в краката на Илиян Стефанов и главният съдия Християна Гутева изгледа ситуацията след сигнал от ВАР. Гутева промени първоначалното си решение и показа червен картон на халфа на врачани.

Славия беше близо до втори гол две минути след началото на второто полувреме. Янис Гермуш пусна към Мохамед Досо, който пропусна. В отвеното нападение влезлият от скамейката Мартин Петкво уцели греда. В 87-ата минута Емилиян Гогев беше изведен сам срещу Орлинов, но ударът му срещна страничния стълб. 120 секунди по-късно топката беше центрирана в наказателното поле на Славия и се отби последователно в Лука Иванов и Лазар Марин, след което влезе във вратата на домакините. След това равенство "белите" имат 40 точки на девета позиция, докато врачани са с точка по-малко на десето място в Първа лига.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Славия Ботев Враца Венцеслав Стефанов Първа лига
