Пътя ли да гледат или небето: Парапланерист за малко да отнесе нищо неподозиращи майка и дете (ВИДЕО)

26 април 2026, 22:03 часа 523 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Пътя ли да гледат или небето: Парапланерист за малко да отнесе нищо неподозиращи майка и дете (ВИДЕО)

В Охрид вече хората не знаят дали да гледат пътя или небето след като парапланерист за малко да отнесе нищо неподозиращи майка и дете на пешеходна пътека. Новината съобщава базираната в Охрид македонска медия ohrid1. Парапланеристът предизвика истински хаос, като драмата с неуспешния му полет се разиграла на пешеходна пътека край Студенчища. На записа ясно се чува писъкът на уплашената майка, която в последния момент успява да избегне трагедията, пише още македонската медия. 

Ето какво станало?

Парапланеристът извършвал търговски полети с туристи, но летял опасно ниско над пешеходната зона - точно над хората, които се разхождат край езерото. В един момент той се разминава на косъм с майка, която е била с детето си. На кадрите се вижда и как други деца бягат уплашени. ОЩЕ: 91-годишен парапланерист падна с парапланер и оживя

 

Полетът завършил в стълб

Парапланеристът не се приземил гладко. Напротив - видно и от кадрите той завършва в стълб уличното осветление и го поврежда напълно. Даже го събаря на земята, като отново създава риск за околните минувачи. И в този случай без малко стълбът да падне върху възрастни хора с бастуни, които се разхождат наоколо, става ясно още от материала на охридската медия по случая. ОЩЕ: Парапланеристка увисна на дърво. Пожарникари я разплетоха

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Охрид Парапланер инцидент парапланерист Северна Македония
