Шедьовър и куриоз върнаха Ботев Пловдив обратно в играта, Арда пак наранен от пловдивчани

26 април 2026, 20:55 часа 567 прочитания 0 коментара
Снимка: Botev Plovdiv
Ботев Пловдив постигна ценен успех с 2:0 при визитата си на Арда Кърджали в двубой от 31-вия кръг на Първа лига

Срещата стартира много спокойно. В 18-ата минута Кабов прови и центрира към Луан, който не съумя да засече. В 35-ата минута Неделев сложи край на скуката. Опитният полузащитникът преодоля Господинов с феноменален шут от пряк свободен удар от около 25 метра за 0:1. Голът придаде импулс в играта на "канарчетата", които пропуснаха изгодни ситуации. До почивката и Наумов блесна с намеса, за да спре излезлия сам срещу стража Луан.

Възпитаниците на Лъчезар Балтанов излязоха по-мотивирани за втората част. Това даде резултата в 52-рата минута, когато Балоянис финтира бранител и центрира към влезлия от скамейката Уилямс. 20-годишният нигериец засече от воле. Топката стигна до Паскалев, който опита да изчисти, но си вкара куриозен автогол.

В 62-рата минтуа Калу тества уменията на противниковия вратар, който се справи. Малко по-късно Наумов се намеси при опасен изстрел на Ковачев от много близка дистанция. В 72-рата минута стражът на Ботев Пловдив се превърна в последна бригада и пред Самаке, който не съумя да реализира от 12-13 метра. В добавеното време Алгара изтърва златна възможност за пловдивчани.

Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив Първа лига Арда Кърджали
