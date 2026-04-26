Един от олимпийците ни изчезна безследно от националния отбор по биатлон

26 април 2026, 22:25 часа

Олимпийският състезател на България Константин Василев, който представяше страната ни на изминалите Зимни олимпийски игри 2026 в Милано/Кортина, изчезна безследно от състава на националния отбор по биатлон. Името на Василев не фигурира в обявения от Българската федерация по биатлон списък от състезатели, които попадат в състава на националния отбор за новия сезон, като не става ясна причината за неговото отсъствие.

Изключиха Константин Василев от националния отбор по биатлон

Българската федерация по биатлон формира три отбора - А отбор, който ще води централизирана подготовка с лагери и състезания в чужбина; Б отбор, който пък ще се готви предимно в България; и трети отбор, който пък е насочен към сформирането на състав от млади талантливи състезатели с по-дълъг хоризонт на развитие.

В А отбора на България влизат следните имена: Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова, Рая Аджамова, Владимир Илиев, Васил Зашев, Георги Джоргов и Георги Наумов. Старши треньор на отбора ще бъде Роберт Кабуков, като в близко бъдеще предстои да станат ясни и неговите помощници. Волфганг Пихлер пък няма да се обвързва с договор и занапред ще консултира българския отбор само при нужда.

Още: Успешният тандем баща и син: Константин Василев и индивидуалният подход, който го отведе до Олимпиадата (ВИДЕО)

В Б отбора, ръководен от старши треньора Илиан Пенев с помощник Димчо Мицов, попадат Валентина Димитрова, Никол Кленовска, Ирина Георгиева, Биляна Чавдарова, Десислава Минчева, Благой Тодев, Николай Николов, Веселин Белчински и Валентин Карабжаков. Впечатление правят имената на Валентина Димитрова и Благой Тодев, които също участваха на Зимната олимпиада, като досега бяха част от А отбора.

И Валентина Димитрова, и Благой Тодев изразиха публично недоволството си от методите на подготовка в А отбора. Тодев дори бе изключен дисциплинарно от националния отбор до края на сезон 2025/26. Сега е много вероятно Димитрова и Тодев сами да са настояли да се готвят с Б отбора.

Такъв подход избра и Константин Василев още в началото на миналия сезон, като това се отрази положително на формата му. В момента обаче Василев не е част нито от А отбора, нито от Б отбора, като няма официална информация за неговото изключване, както и дали ще продължи да се състезава. 

Националите от А отбора стартират подготовката си за новия сезон на 12 май в Троян, а Б съставът започва с тренировъчен лагер от 25 май в Сапарева баня.

Още: "Частният ученик" в биатлона, който израсна главоломно и е готов за подвизи на Зимната олимпиада

Стефан Йорданов Отговорен редактор
