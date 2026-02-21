Гюнер Тахир: Хората на Пеевски обикалят страната, но там вече нямат този ентусиазъм

"За първи път в целия преход ще има разпръснати гласове на турците и мюсюлманите на тези избори, т.е. ще има за ДПС-НН, за АПС, за Румен Радев, ще има за десните. Така ще се нормализира гласуването".

Това заяви пред БНР Гюнер Тахир, председател на Националното движение за права и свободи (НДПС), бивш член на ДПС.

Той отбеляза, че за всички години на прехода за първи път има турци в служебен кабинет, което е много важно. "През тези 36 г. имаше само един зам.-министър на земеделието в служебния кабинет на Стефан Софиянски - Хасан Али", даде пример той. По думите му това показва, че най-после "тези, които са бабували на този кабинет, са се сетили, че има и такива хора в тази страна".

Турци в листите

Гюнер Тахир очаква да има турски имена в листите. Въпросът е къде ще бъдат, отбеляза той и уточни:

"Дали ще бъдат употребени само проформа, за да украсят листите, или ще бъдат на избираеми места. /.../ Когато говорим за брошка, първото име, за което се сещам, е Вежди Рашидов. При него само името е турско. Той като министър на културата първата работа, която направи, беше да закрие единствените два турски театъра в България - в Разград и в Кърджали. Много хора се оставят да бъдат брошки, но историята ги помни с лоши спомени", коментира той. Според него Бойко Борисов има специално отношение към турците, което е негативно.

Имаме готовност да участваме в изборите, в преговори сме, имали сме срещи с различни партии, каза председателят на НДПС, но декларира, че не са търсени от Румен Радев, за да са мандатоносител. В интервю за предаването "Политически НЕкоректно" той заяви, че не би се изненадал, ако АПС са част от коалицията, с която Румен Радев ще се яви на изборите:

"Има голяма опасност АПС да не минат бариерата. Ако те искат да се задържат като формация или Доган да се задържи в политиката, това е единственият начин - да се приютят при Радев".

Спад за ДПС-НН

Както хората на Доган, така и хората на "Новото начало" обикалят страната, активират своите хора, но тези на ДПС-НН нямат вече този ентусиазъм, продължи коментара си Гюнер Тахир и добави:

"Те смятат, че Пеевски губи почва под краката си, че ще има проблеми със служебния кабинет, че няма да може да направи това, което беше в Пазарджик на изборите за общински съветници. Очаквам някакъв спад в гласовете на ДПС-НН. АПС ще се постарае, но ако се яви самостоятелно, ще остане под бариерата".

Спад и за ГЕРБ

За него ГЕРБ и "Новото начало" са като скачени съдове. Много хора на ГЕРБ по места се преориентираха, изтъкна той. Според него ГЕРБ ще има спад от сегашните си депутати с 10-12 човека:

"Ако Борисов иска да оцелее в българската политика, единственият начин е да се отърве от Пеевски по някакъв начин. Ако това стане през други хора - например през Радев или през ПП-ДБ, за него ще бъде благоприятно".

Оптимизъм за служебното правителство

Запитан за служебното правителство Гюнер Тахир заяви, че не е изненадан от състава му: "Очаквах, както е поговорката - много баби, хилаво дете. Не съм очаквал непременно да има едно хомогенно правителство":

"Изненадвам се винаги, когато един човек, който е бил цял мандат министър, и след това се натиска да бъде за 2-3 месеца служебен министър. Защо? Има няколко в кабинета. Какво искат да докажат? Имат на някого да си връщат или на някого да се докажат? От тези, които повтарят, бих приел единствено Трайчо Трайков. Навремето този човек беше небеден. Смятам, че е много добър експерт и заслужава да е служебен министър на енергетиката", изказа мнението си той.

Тахир напомни, че през 1997 г. лично той е инициирал това Хасан Адемов да бъде в тогавашната листа на ДПС. Според него Адемов е добър специалист в тази област.

Относно декларираното от новия социален министър, че няма да позволи през социални помощи да се купуват избори, той каза: "То вече не останаха кметове на общини, които да са към тяхната партия. Адемов би могъл наистина да натисне подчинените си да няма това, което през годините е ставало. Това ще е в интерес на тяхната партия".

"Има ли изненадани в България, че още преди да се насрочат настоящите избори, че Ахмед Доган беше влязъл в колаборация с Румен Радев. Имат общ враг - Делян Пеевски. Дали т.нар. дълбока държава не се опитва пак да реанимира Доган - ще видим на 19 април. Аз лично се съмнявам да успеят", коментира още Тахир и изтъкна социологическите проучвания, които към момента дават на АПС резултат далеч под бариерата. Въпреки това обаче работят по места, подчерта той.

За министър Корман Исмаилов пък изказа мнение: "Млад и достоен човек със собствена позиция. Расъл е в семейство на интелигентни хора. Той е синтез между турците от северна и южна България. Той е работил в разнообразни сектори. Не случайно той застана начело на партията на Касим Дал. Мисля, че е доказал качествата си. Има и позиции, които отстоява".

Според него Стоил Цицелков е трябвало сам да си каже всичко, за да може Гюров да прецени: "След като знаеш, че си имал такива неща в своята биография, не можеш да ги скриеш".

По думите му обаче ИТН "вършат работа на някого". Интересното е, че на тях им доставя удоволствие, подчерта той. Според него ИТН не само че няма да са в следващото НС, но и партията ще потъне в забвение:

"Няма как партии, създадени от случайници в политиката, да оцелеят дълго време".

"Трябва да сме по-позитивни като народ. Не трябва да гледаме само от лошата страна на нещата. Знаем каква е основната задача на служебния кабинет. /.../ Ако чрез МВР се осигури един неутралитет - да няма възможност за нито една партия да натиска хората, да ги подкупва, да използват държавните институции - това да направят, то е предостатъчно", коментира Тахир и заяви, че е оптимист, въпреки че има някои забележки:

"Смятам, че този кабинет има перспектива да се справи с основната си задача".

Прогноза - след изборите - редовен кабинет, възможно е да е между Радев и ПП-ДБ

А след изборите той прогнозира да има правителство и редовен кабинет. Според него е възможна коалиция между Радев и ПП-ДБ. Той обаче не очаква коалиция между Радев и Борисов, въпреки че Борисов би бил склонен:

"Борисов е хамелеон в политиката, той може да се коалира с всеки, стига той да дърпа конците".