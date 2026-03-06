След загубата от Лудогорец: суперкомпютър изчисли шансовете на Левски за титла

След като Левски загуби от Лудогорец с 0:1 при гостуването си на „Хювефарма арена“, шансовете на „сините“ за титлата не са същите. Разликата в точките намалява от 12 на 9 в полза на отбора от „Герена“, а разградчани със сигурност ще си повярват повече след триумфа. Директорът на отдел „Комуникации“ в Левски вече изрази своето мнение за процентните шансове на „сините“ да спечелят титлата в Първа лига, а сега и суперкомпютърът на „Football Meets Data“ направи своите изчисления.

Шансовете на Левски за шампионска титла са спаднали с 4%

Климент Йончев, който е директорът на отдел „Комуникации“ в Левски пусна публикация в социалните мрежи, с която показа с колко процента е паднала вероятността „сините“ да станат шампиони. Същото направи и суперкомпютърът на „Football Meets Data“. Според него шансът титлата да се окаже на „Герена“ в края на сезона е спаднал с 4% след загубата от Лудогорец. Така той става 87%. Възможността разградчани да спечелят Първа лига се увеличава с 3%, за да станат общо 11.

ЦСКА 1948 и ЦСКА са с по 1% шанс да са шампиони

А за останалите отбори от топ 4 – ЦСКА 1948 и ЦСКА, шансовете са нищожни, като суперкомпютърът им дава по 1%. Двата отбора изостават със съответно 10 и 13 точки след изиграването на мачовете им от 24-тия кръг на Първа лига. Лудогорец си остава основният преследвач на Левски, като освен титлата шампион на България, победителят в Първа лига получава и право на участие в квалификациите за Шампионска лига през следващия сезон.

