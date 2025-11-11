"Левски може би очакваше ЦСКА да му направи шпалир. На "Герена" много дълго надуваха балона и това ги подведе"

Левски влезе неподготвен в дербито срещу ЦСКА за това, което ги очаква в такъв сблъсък. Това мнение изразиха спортните редактори на Actualno.com в новия епизод на "Точно попадение". Хората на Хулио Веласкес се надяваха да играят футбол в мач, който не се играе, а се печели. А надуването на балона около силното представяне на Левски в последните седмици също не им помогна, тъй като ЦСКА далеч не смяташе да им се дава без бой.

Левски не бе готов за дербито с ЦСКА

"Левски се подведе от това, че може би на "Герена" много надуваха балона последните седмици и месеци - и това до някаква степен е нормално с оглед на добрите игри и първото място в класирането. Дербито е коренно различен мач и Левски не бе готов за този мач. "Сините" може би очакваха, че ЦСКА ще им направи един шпалир и няма да се противопоставя много-много", заяви спортният журналист Бойко Димитров.

ЦСКА излъга Левски - бори се повече и бе по-подготвен за мач с накъсвания

А неговият колега Джем Юмеров заяви: "ЦСКА изклати Левски. Точно това се случи - излъга, надхитри, бори се повече, беше по-подготвен за мач с накъсвания. Христо Янев явно бе добре мотивирал футболистите си. ЦСКА трябваше да компенсира футболното си изоставане с битка. Това е положението в момента. Не казвам, че футболистите на ЦСКА нямат потенциал за повече - напротив. Но това е положението в момента - трябват точки."

