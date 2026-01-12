Левски направи престижен изходящ трансфер, но и остава със само един нападател

Българският футболен гранд Левски ще реализира силен изходящ трансфер, продавайки юношата на отбора Борислав Рупанов в един от най-силните клубове в Полша - Гурник Забже. Младият нападател, който води подготовка със "сините" в Белек, Турция, ще бъде продаден на Гурник Забже, съобщават колегите от Dsport. Така Левски на практика ще остане със само един нападател в лицето на Мустафа Сангаре.

Левски продаде Борислав Рупанов в полската Екстракласа

Гурник Забже се намира на второ място във временното подреждане на полската Екстракласа. Рупанов ще напусне лагера на Левски в Турция и ще пътува към Полша, за да може да финализира трансфера си в Гурник Забже, който е с равен актив от точки с лидера Висла Плоцк. Интересното е, че Левски игра контрола с този отбор по време на подготовката си в Белек през 2022 година.

Напускането на Борислав Рупанов означава, че Левски най-вероятно ще привлече нов нападател, който да бъде алтернатива на Мустафа Сангаре. До момента "сините" нямат входящи трансфери. През този сезон Левски има реални шансове да стане шампион за пръв път от 2009 година насам, като е лидер в класирането след първия полусезон с преднина от седем точки пред втория и третия ЦСКА 1948 и Лудогорец.

Интересното е, че само преди няколко дни изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че няма оферти за футболисти на Левски. Изглежда, че в рамките на няколко дни такава е постъпила от Полша, а ръководството на клуба бързо се е съгласило на условията и е готово да трансферира играча, който влизаше предимно като резерва през есенния дял.

