Спорт:

Левски отказа първа оферта за любимец на Веласкес

07 август 2026, 10:42 часа 1077 прочитания 0 коментара

Левски направи страхотен минал сезон, като спечели шампионската титла на България за пръв път от 17 години насам. Това даде право на "сините" да участват в Шампионска лига през тази кампания, като те остават също толкова убедителни и в "турнира на богатите". Това води до огромен интерес към звездите на Левски, сред които е Акрам Бурас. На "Герена" вече са отказали първата официална оферта за халфа, получена от гръцкия Олимпиакос.

Левски е отказал офертата на Олимпиакос за Бурас

Според журналиста на "Франс Футбол" Набил Джелит, гръцкият гранд Олимпиакос е изпратил на Левски първата конкретна оферта за Акрам Бурас. "Сините" веднага са я отказали, като Джелит твърди, че причината е продължаващото участие в Шампионска лига. Левски вече си гарантира мачове в основна фаза на европейки клубен турнир, предстои да разберем кой от трите ще бъде. Отборът, воден от Хулио Веласкес, има сериозни шансове да се класира и за Шампионска лига. В повечето страни летният трансферен прозорец е отворен до 31 август, така че ще има време да се реши бъдещето на Акрам Бурас.

Акрам Бурас

Олимпиакос искаше да привлече и Петър Станич

Набил Джелит не споменава трансферната сума, която от Олимпиакос са предложили на Левски за Акрам Бурас, но тя не може да е по-малка от 2 милиона евро. По-рано през лятото, от гръцкия гранд имаха интерес и към друг чужденец, който играе в България. Става въпрос за Петър Станич от Лудогорец, но двата клуба така и не се разбраха за цената на футболиста.

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Левски Олимпиакос Летен трансферен прозорец Акрам Бурас
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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