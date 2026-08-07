Левски отказа първа оферта за любимец на Веласкес

Левски направи страхотен минал сезон, като спечели шампионската титла на България за пръв път от 17 години насам. Това даде право на "сините" да участват в Шампионска лига през тази кампания, като те остават също толкова убедителни и в "турнира на богатите". Това води до огромен интерес към звездите на Левски, сред които е Акрам Бурас. На "Герена" вече са отказали първата официална оферта за халфа, получена от гръцкия Олимпиакос.

Левски е отказал офертата на Олимпиакос за Бурас

Според журналиста на "Франс Футбол" Набил Джелит, гръцкият гранд Олимпиакос е изпратил на Левски първата конкретна оферта за Акрам Бурас. "Сините" веднага са я отказали, като Джелит твърди, че причината е продължаващото участие в Шампионска лига. Левски вече си гарантира мачове в основна фаза на европейки клубен турнир, предстои да разберем кой от трите ще бъде. Отборът, воден от Хулио Веласкес, има сериозни шансове да се класира и за Шампионска лига. В повечето страни летният трансферен прозорец е отворен до 31 август, така че ще има време да се реши бъдещето на Акрам Бурас.

Олимпиакос искаше да привлече и Петър Станич

Набил Джелит не споменава трансферната сума, която от Олимпиакос са предложили на Левски за Акрам Бурас, но тя не може да е по-малка от 2 милиона евро. По-рано през лятото, от гръцкия гранд имаха интерес и към друг чужденец, който играе в България. Става въпрос за Петър Станич от Лудогорец, но двата клуба така и не се разбраха за цената на футболиста.