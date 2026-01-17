Левски откри головата си сметка за 2026 година, но претърпя загуба след обрат в Турция

Българският гранд Левски претърпя загуба от сръбския Войводина (Нови Сад) с 1:2 след обрат във втората си контрола от зимната подготовка в Турция. "Сините" откриха головата си сметка за новата 2026 година чрез опитния полузащитник Георги Костадинов, който се разписа след 30-на минути игра. През второто полувреме обаче Войводина стигна до пълен обрат, отбелязвайки две безответни попадения, за да нанесе първа загуба на Левски в контролите.

Левски загуби от Войводина

Левски, който направи "хикс" с унгарския Ниредхаза в първата си контрола на турска земя, показа добра игра във втория си двубой, но не успя да се поздрави с успеха. "Сините" организираха няколко добри атаки в началото на двубоя, но им липсваше завършек на нападенията. В 29-ата минута Радослав Кирилов намери Костадинов, който успя да изведе Левски напред в резултата. До края на полувремето и Марин Петков имаше добър шанс да се разпише, но бе отказан от противниковия страж.

Подмината дузпа, греда и контузия за "сините"

За втората част Хулио Веласкес извърши куп промени в състава си, което донякъде повлия на играта на отбора. В 50-ата минута Войводина изравни чрез Видосавлевич, който се разписа във вратата на влезлия като резерва Мартин Луков. Седем минути по-късно Левски имаше претенции за дузпа за нарушение срещу Мустафа Сангаре, но съдията не отсъди нищо.

В 72-ата минута дойде неприятна новина за Веласкес, който трябваше да смени принудително Карл Фабиен заради болежки. Малко след това Карлос Охене уцели греда. В 74-ата минута пък Младенович вкара втори гол за Войводина, правейки пълен обрат за сърбите. До края Левски така и не успя да стигне до изравняване на резултата и претърпя загуба, а новото попълнение Армстронг Око-Флекс се появи в игра в 80', за да запише първи минути със синята фланелка.