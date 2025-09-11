Левски отнесе солидна глоба от УЕФА заради расистки викове срещу АЗ Алкмаар

Дисциплинарната комисия на УЕФА обяви своите наказания. Футболната централа наложи санкция от 10 000 евро на Левски поради "расисткото и/или дискриминационно поведение на своите фенове" в реванша срещу АЗ Алкмаар от плейофите в Лига на конференциите, завършил 4:1 за нидерландците. Освен това "сините" получават условна забрана да продават билети на запалянковците си за следващото гостуване от клубно състезание.

"Да се наложи глоба на ПФК Левски София в размер на 10 000 евро и да се забрани на ПФК Левски София да продава билети на своите фенове за гостувания за следващия (1) мач от клубно състезание на УЕФА, поради расисткото и/или дискриминационно поведение на своите фенове. Посочената забрана за продажба на билети на своите фенове за гостувания се отлага за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение", пише в сайта на УЕФА.

Припомняме, че първият съперник на Левски в Европа този сезон – Апоел Беер Шева, бе глобен за расизъм, проявен от феновете му в реванша срещу „сините“ в Унгария от първия квалификационен кръг в Лига Европа. Освен Левски, от УЕФА са наложили санкции на още 3 клуба. Германският Майнц е глобен с 40 000 евро. Шведският Хамарби и шотландският Рейнджърс също "олекнаха" с по 20 000 евро.

