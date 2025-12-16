В Турция проучват какъв е сваленият от турски изтребители дрон в Черно море

Турското министерство на отбраната обяви, че неговите изтребители са били вдигнати по тревога и са свалили "неуправляем" дрон над Черно море. Според изявление на Министерството на отбраната дронът е оставил "въздушна следа", приближаваща се към турското въздушно пространство. Тя е била проследена и дронът свален, като операцията се описва като част от рутинни процедури за защита на въздушното пространство.

Дронът е свален над сушата и предстои да бъде идентифициран, пишат турски медии.

"Нашите изтребители F-16, под контрола на НАТО и националните сили, бяха вдигнати във въздуха, за да се гарантира сигурността на въздушното пространство", се казва в изявлението, цитирано от Daily Sabah.

"Установено е, че следата принадлежи на безпилотен летателен апарат, който е излязъл извън контрол; за да се избегнат негативни последици, той е свален в безопасна зона извън населените места", заявиха още от министерството.

