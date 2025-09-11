Левски наистина желае да детронира Лудогорец! "Сините" с искане към БФС, което ще разбуни духовете в Разград

Ръководството на Левски ще приеме ход, с който ще засвидетелства, че наистина желае да детронира родния хегемон Лудогорец. "Сините" ще поискат от Българския футболен съюз чуждестранен съдия да ръководи дербито с "орлите" от деветия кръг на Първа лига на 19 септември. Информацията съобщават колегите от Дарик и Dsport, според чиито източници столичани са входирали такова желание към Съдийската комисия на централата.

Левски иска чуждестранен съдия срещу Лудогорец

Дали искането на Левски ще бъде удовлетворено, ще покаже бъдещето. "Сините" и преди са декларирали, че искат ключовите двубои в първенството да бъдат поверявани на рефери от чужбина. Преди около половин година - през март 2025-а, властимащите на "Герена" бяха влезли в серия от декларации срещу арбитрите.

ОЩЕ: Левски ще опита да задържи един от най-добрите си играчи, който бе доведен от Мъри Стоилов

Два след Вечното дерби с ЦСКА, което завърши при резултат 2:2, Левски написа, че отборът е бил сериозно ощетен от главния съдия на срещата Радослав Гидженов и неговите помощници. "Сините" дори пуснаха видео, в което показват как реферът е сбъркал в техен ущърб в седем ситуации.

Тогава от стадион "Георги Аспарухов" бяха категорични, че ще внесат в БФС официална молба чуждестранни съдии да свирят конкретни мачове на тима. Ставаше въпрос за дербитата с ЦСКА и Лудогорец, както и за гостуването на Черно море на стадион „Тича“ във Варна.