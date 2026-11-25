Българският национален отбор ще има нов технически директор, който ще заеме мястото на Кирил Котев. По информация на Мач Телеграф това ще бъде испанецът Раул Ерера. През последните 5 години той се подвизава като директор в мексиканския клуб “Америка”, където отговаряше за детско юношеското направление. Освен това Ерера има 15 годишен стаж в школата на Виляреал.

Раул Ерера поема поста на Кирил Котев

Испанецът притежава лиценз "UEFA РRО". От визитката му разбираме, че благодарение на него от школата са излезли куп футболисти, които са успели да намерят място в първия отбор, които са стигнали и до националните формации. В Испания той е печелил титлата и Купата с различни формации, а освен това е водил младежите на Виляреал и в евротурнирите.

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Ерера ще бъде част от испанската инвазия, която предстои да дойде в България. Известно е, че Георги Иванов се е насочил към специалист от Испания за нов селекционер. По информация фаворит за поста е Диего Мартинес. Очаква се скоро да пристигне и нов шеф на треньорската школа, който също ще бъде испанец.

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