Безспорно едно от най-разпознаваемите имена в съвременния футбол ще пристигне днес в София. Става дума за египетската звезда Мохамед Салах. Той има записани 442 мача и 257 гола с екипа на Ливърпул, 124 двубоя и 70 попадения за националния отбор на Египет, както и цели 13 спечелени трофея с мърсисайдци, а към момента е сред водещите фигури в състава на турския Трабзонспор.

Головете, рекордите и големите титли, които превърнаха Салах в икона

Салах завинаги ще остане със специално място в историята на Ливърпул. След трансфера си на "Анфийлд" през 2017 г. той бързо се превърна в един от най-важните играчи на отбора. Още през първата си кампания с червената фланелка той реализира впечатляващите 44 гола във всички турнири, с което даде сериозна заявка за мястото си сред най-добрите нападатели в Европа.

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Един от най-паметните му мачове дойде през март 2018 г. срещу Уотфорд. Тогава Салах буквално се развихри и отбеляза четири попадения за разгромната победа с 5:0. Няколко месеца по-късно той изведе Ливърпул до финала на Шампионската лига, но сблъсъкът с Реал Мадрид завърши болезнено. Египтянинът се контузи и беше принуден да напусне терена още през първото полувреме.

Разочарованието обаче не продължи дълго. През 2019 г. Салах отново достигна до финала на най-престижния европейски клубен турнир, този път срещу Тотнъм. Той откри резултата от дузпа още във втората минута, а Ливърпул стигна до победата с 2:0 и спечели шестия си трофей от Шампионската лига. През 2020 г. Салах беше сред основните фигури в състава на Юрген Клоп, който сложи край на 30-годишното чакане на Ливърпул за титла от английското първенство.

Сега вниманието на египетската звезда е насочено към ново предизвикателство с екипа на Трабзонспор. ЦСКА посреща турския тим на 26 ноември от 22:00 часа в среща от груповата фаза на Лига на конференциите на стадион "Българска армия".

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