Дунав Русе е единственият новак в Първа лига след поредното преформатиране на родния ни елит. "Драконите" претърпяха доста промени от началото на сезона, като в момента се намират на 11-ото място във временното класиране на първенството. За 15 мача те записаха 3 победи, 3 равенства и 9 загуби, които им донесоха 12 точки. Сега феновете на Дунав ще имат възможността да се срещнат със старши треньора Георги Чиликов.

Феновете на Дунав Русе ще се срещнат с Георги Чиликов

Организираните привърженици на Дунав Русе отправиха покана към всички фенове на отбора за среща със старши треньора Георги Чиликов преди домакинския мач на "драконите" срещу лидера във временното класиране ЦСКА. Тя ще се състои днес, 25 ноември, от 19:30 ч. в Русе. Привържениците ще могат да разговарят с наставника, да му зададат своите въпроси и да обсъдят представянето на отбора и предстоящите предизвикателства.

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Дунав призова феновете си за пълни трибуни срещу ЦСКА

Мачът между Дунав и ЦСКА е от 16-ия кръг на Първа лига е ще се проведе на 1 декември, вторник, от 18:30 ч. на Градския стадион в Русе. Билетите за срещата вече са в продажба във фен магазина на клуба и онлайн на официалния му сайт. От клуба призовават привържениците да не чакат последния момент, а да се снабдят с билети предварително и да напълнят трибуните на Градския стадион. Подкрепата от публиката ще бъде сред най-важните фактори за отбора в двубоя срещу ЦСКА. "За Дунав! За Русе!" е посланието, което отправиха чрез социалните мрежи към своите привърженици "драконите".

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