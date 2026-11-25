Атаките срещу руски кораби в либийски териториални води са грешка, смята италианският министър на външните работи Антонио Таяни, като добави, че Италия е предупредила Киев да не разширява географския обхват на войната. Това той заяви в интервю, публикувано днес във вестник "Кориере дела сера". "Нарушаването на суверенитета на Либия беше грешка", каза Таяни, уточнявайки, че Рим не е бил предварително уведомен за украинските операции.

"Италия изобщо не знаеше за намеренията на Киев да нанесе удари в либийски териториални води, дори в самото пристанище", каза той.

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Таяни посочи, че е разговарял по телефона с украинския си колега Андрий Сибиха, като е изразил тревогата си. Той заяви още, че страната му ще продължи да подкрепя суверенитета на Украйна, като същевременно ще се стреми да предотврати разрастването на конфликта. "Италия ще остане на страната на Украйна. Това е нашият стратегически избор", каза Таяни.

Либия счита, че с ударите по руски кораби Украйна ѝ обяви война