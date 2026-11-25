Левски и Оливие Камдем се разделиха, след като договорът на десния бек беше прекратен само преди няколко дни. Новината дойде като изненада, тъй като преди контузията си камерунският национал беше титуляр за Хулио Веласкес. Но добрата форма на Алдаир и наличието на Хевертон в състава, явно са наклонили везните към раздяла. Камдем се сбогува с Левски с дълго съобщение в социалните мрежи.

Камдем: "Споделихме толкова много неща"

Ето какво написа Оливие Камдем: "Скъпо семейство на Левски, трудно ми е да напиша тези думи. Преди да си тръгна, искам да ви благодаря за топлото посрещане, което ми оказахте още от момента, в който пристигнах. Дойдох с желание да играя и да се развивам, а си тръгвам с връзка с този клуб, каквато никога не съм си представял, че мога да изградя. От февруари 2025 година насам споделихме толкова много неща - тренировъчни занимания, мачове, моменти на радост, но и трудни времена. Всичко това е част от спомените, които ще нося със себе си.

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"Беше един от най-хубавите моменти в кариерата ми"

Но едно нещо ще остане завинаги запечатано в паметта ми - че бях част от отбора, който върна шампионската титла на Левски след 17 години. Да споделя тази радост с всички вас беше един от най-хубавите моменти в кариерата ми. Знам колко много искахте тази титла. Възможността да допринеса за нещо толкова значимо за този клуб и неговите привърженици е повод за гордост, който винаги ще остане с мен".

В обръщението си Камдем пише още за това как с Левски са се споразумели да прекратят договора му. Защитникът благодари на първо място на съотборниците си и служителите на клуба. След това отдаде заслуженото и на феновете.

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