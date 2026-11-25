Любопитно присъствие на борда на самолета, с който Левски ще отпътува за Франция за предстоящото гостуване на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Заедно с делегацията на "сините" ще пътува легендарният български футболист Йордан Лечков, който е сред емблематичните имена в историята на големия съперник ЦСКА. Бронзовият медалист от САЩ '94 ще изгледа европейския сблъсък по специална покана на домакините.

Йордан Лечков ще подкрепи българското присъствие на "Стад Велодром"

Бившият национал има специална връзка с Олимпик Марсилия, чийто екип носи по време на своята кариера. Именно французите са отправили покана към Лечков да присъства на срещата с Левски от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Освен бившия футболист на ЦСКА, Хамбургер и Марсилия, с чартъра на "сините" ще пътува и Валери Божинов. На борда ще бъде и италианецът Енрико Пареше, който наскоро получи директорски пост.

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Левски се подготвя за голямото предизвикателство във Франция

След пристигането в Марсилия старши треньорът Хулио Веласкес ще застане пред медиите на традиционната пресконференция преди европейския двубой. Тя е насрочена за 19:00 часа местно време в сряда на "Стад Велодром". Срещата между Олимпик Марсилия и Левски ще се проведе в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време.

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