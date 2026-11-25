Преди визитата на албанския премиер Еди Рама, който се очаква да бъде в България за няколко дни, както самият той каза в края на миналата седмица, българското правителство подгрява с два меморандума в областта на енергетиката и спорта, става ясно от днешните решения на Министерски съвет. Макар и да не е официално потърдена пред обществеността датата на визитата - очевидно тя предстои съвсем скоро.

Европейски коридор VIII и енергетиката

Насърчаване на енергийната свързаност между двете страни в по-широкия контекст на регионалната свързаност, вкл. в контекста на Европейски коридор VIII, възможностите за укрепване на междусистемните връзки за електроенергия и природен газ и за подкрепа на интеграцията на регионалните енергийни пазари - това са част от перспективите за сътрудничество между България и Албания, предвидени в проекта на Меморандум, одобрен от Министерския съвет на днешното му заседание.

Документът предвижда задълбочаване на взаимните контакти между българското Министерство на енергетиката и Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания.

Сътрудничеството, предвидено в документа, включва също и проучване на възможностите за съвместни инициативи, обмен на добри практики и експертен опит в областта на зеления преход и зелените технологии за постигане на целта за климатична неутралност до 2050 г. Взаимодействието в областта на възобновяемия и нисковъглеродния водород, както и обменът на експерти, организирането на конференции, семинари и т.н. също са сред целите му.

Между България и Албания съществуват традиционно добри отношения в енергетиката както на двустранна основа, така и в рамките на различни инициативи - Инициативата за енергийна свързаност на страните от Централна и Югоизточна Европа, Енергийната общност, Берлинския процес и други, отчитат още от правителството.

Меморандумът за разбирателство ще съдейства за изпълнение на основните приоритети на страните в енергийната област - изграждането на интегриран регионален енергиен пазар в Югоизточна Европа като част от вътрешния енергиен пазар на ЕС. Документът ще създаде рамка за задълбочаване на двустранните отношения в енергетиката на основата на равенство и взаимна изгода. ОЩЕ: Дипломатически урок и гласът на разума: Пътят на Еди Рама от Скопие към София за правата на българите (ВИДЕО)

Сътрудничеството в областта на спорта

Министерският съвет одобри и проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на туризма, културата и спорта на Република Албания за сътрудничество в областта на младежта и спорта.

Сътрудничеството в областта на младежта обхваща развитието на уменията, лидерските качества и личностното развитие на младите хора; обмена на посещения, информация и добри практики между младежки организации, институции и експерти; участие в международни младежки събития; съвместни обучения и инициативи, както и насърчаване на виртуалното сътрудничество между двете държави.

Сътрудничеството в областта на спорта предвижда обмен на опит и експертиза в различни спортни направления, включително спорта за високи постижения и спорта за всички, борбата с допинга, спортната медицина, науката и рехабилитацията; партньорство между спортните организации, федерациите и олимпийските комитети; развитие на традиционните спортове, иновациите и цифровизацията, доброто управление и почтеността в спорта, както и спорта за хора с увреждания. Предвидени са също съвместни спортни събития и други инициативи от взаимен интерес. ОЩЕ: Еди Рама бил палач на македонските интереси: Сръбската жилка на македонките медии не издържа