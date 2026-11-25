Правителството на Румен Радев промени програмата за помощ за украинските бежанци, като промяната касае най-вече децата. Това стана след решение за на Министерски съвет. „Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” беше приета на 2 май 2025 г. и изменяна последно през септември тази година.

Срокът на действие на Програмата остава до 4 март 2027 г.

Измененията целят по-ясно и последователно прилагане на програмата съобразно компетентността на ангажираните институции, при запазване на контрола върху допустимостта на подкрепата.

Приетите изменения позволяват програмата да продължи да се прилага при по¬ ясни правила, по-засилен контрол и по-добра защита както на уязвимите лица, така и на обществения интерес.

Важната промяна за децата

Правителството реши да отпадне изискването за допълнителна индивидуална оценка на положението на детето и семейството, извършвана от Държавната агенция за бежанците. Досега то беше условие за предоставяне или продължаване на хуманитарната подкрепа за настаняване за украинските бежанци.

Какво друго касае децата?

Запазва се процедурата за преценка на принадлежност към рискова група от дирекциите „Социално подпомагане“. Тя се осъществява въз основа на формуляр, удостоверителни документи и необходимите проверки, като се предвижда възможност да бъдат изисквани допълнителни документи при несъответствия или пропуски.

Децата до навършване на 18-годишна възраст остават сред определените в Програмата рискови групи, при съобразяване с условията за придружаване от един или двама родители или законен представител.

Прецизира се редът, по който родител или законен представител може да поиска присъединяване към вече настанени членове на семейството. Предвиждат се и по-ясни правила за проверка на обстоятелствата. ОЩЕ: Великобритания се извини на украинските деца, че бяха принудени да учат руски език