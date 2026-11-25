През 2020 г. в ЦСКА пристигна Георги Йомов и бързо стана един от основните футболисти на "червените". Но две години по-късно беше обвинен в употреба на допинг и беше наказан да не играе футбол цели 4 години. Йомов изтърпя въпросното наказание и отново взима участие в официални срещи, но за втория отбор на ЦСКА. В последната с и пресконференция старши треньора на "червените" Маркус Гиздол говори за бъдещето на Йомов.

Георги Йомов все още е далеч от първия отбор на ЦСКА

Маркус Гиздол даде пресконференция преди домакинството на ЦСКА на Трабзонспор. Срещата между двата отбора ще бъде от четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. На първо място немският специалист говори за предстоящия сблъсък. След това отговори на въпрос за евентуално завръщане на Героги Йомов в първия отбор на ЦСКА: "Не, няма такава вероятност в момента. В бъдеще може би, но сега не". Това решение може да се промени, тъй като "червените" имат нужда от нови играчи по двата фланга, които може да не бъдат осигурени на Гиздол през зимния трансфрен прозорец.

Още: За мача ЦСКА – Трабзонспор: Метрото ще работи извънредно

Йомов не мисли, че мястото му е във втория отбор

Думите на Маркус Гиздол със сигурност ще разочароват Георги Йомов, който вече заяви, че според него мястото му не е във втория отбор на ЦСКА. Откакто се завърна в игра, 29-годишният футболист изигра 7 мача за дубъла на "червените" и вкара 1 гол. Йомов и компания са лидери във временното класиране на Втора лига с актив от 35 точки след 17 срещи.

Още: УЕФА се възхити на звезда на ЦСКА след магическо изпълнение в Европа