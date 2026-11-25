Износът на суров петрол от страните от Персийския залив достигна нивата си отпреди войната тази есен. В стремежа си да си възвърнат пазарния дял, доставчиците агресивно се конкурират за купувачи. Един от най-големите вносители, Индия, започна активно да се връща към традиционните източници на покупки, съобщи Bloomberg. Според оценки на Kpler, тя е намалила покупките си на руски суров петрол с 40% от рекордните 2,8 милиона барела на ден през юли до 1,6-1,7 милиона барела, очаквани до края на ноември, съобщи themoscowtimes.
Високи цени
Според експертите продавачите на руски петрол се опитват да поддържат високи цени, което кара индийските рафинерии да преминат към барели от Близкия изток. По думите им иракските и саудитските сортове се продават с отстъпка от референтния дубайски сорт, докато руските сортове се продават с премия. Освен това, доставката от Русия, където украинските дронове са прекъснали черноморските пътища, е скъпа поради разстоянията, рисковете и логистичната несигурност, казва Сумит Ритолия, старши мениджър в Kpler: „Индийските рафинерии все повече търсят алтернативни източници – не само за да оптимизират разходите при закупуване на петрол, но и за да подобрят сигурността на доставките и да намалят зависимостта от който и да е източник.“
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Руските доставки
През ноември руските доставки ще бъдат най-ниските от началото на войната в Близкия изток. През февруари Русия и Саудитска Арабия продаваха приблизително еднакви обеми суров петрол на Индия дневно – около 1,05 милиона барела. Ирак беше третият по големина доставчик с 0,97 милиона. Но още през март, поради затварянето на Ормузкия проток, петролните потоци се промениха драстично: Русия започна да изпраща над 2 милиона барела на ден към Индия, докато двете страни от Близкия изток изпращаха общо само 0,8 милиона. През април продажбите от Ирак спряха напълно.
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Русия ще остане най-големият доставчик на петрол за Индия, но печалбите от войната в Близкия изток бяха напълно компенсирани. Обемите на суров петрол се върнаха към нивата от 2023–2025 г., когато се колебаеха между 1,4 милиона и малко над 2 милиона барела на ден.
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