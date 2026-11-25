Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол направи любопитно разкритие за своя колега от Трабзонспор Томас Райс преди сблъсъка между двата отбора в Лигата на конференциите. Германският специалист призна, че двамата поддържат приятелски отношения, като дори е имал ключова роля за развитието на кариерата на своя сънародник в Турция. Гиздол разкри и че Райс не е останал доволен от престоя си начело на Лудогорец.

Гиздол разкри, че лично е препоръчал Томас Райс в Турция

На пресконференцията преди европейския двубой наставникът на "армейците" разказа как е помогнал на своя колега да получи възможност за работа в турския футбол. "Томас Райс го познавам много добре, да. Когато си тръгвах от Самсунспор, поискаха да им препоръчам треньор от Германия. Препоръчах Томас, с него сме приятели като треньори, но приятелството свършва, когато мачът започва. И започва, когато мачът свърши", заяви Гиздол.

Германецът допълни, че двамата изповядват сходна футболна философия, което прави предстоящия им сблъсък още по-интересен.

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Райс не е останал доволен от престоя си в Лудогорец

Гиздол засегна и периода, в който настоящият наставник на Трабзонспор работеше в българското първенство. "И двамата харесваме сходен стил на игра. Мисля, че ще бъде интересен мач. Знам от Томас, че не му харесваше, когато работеше в Лудогорец, но това е в миналото", разкри треньорът на ЦСКА.

"Той знае какъв е стилът ми, може да види и предишните отбори, където съм работил, няма да бъде изненадан", завърши Гиздол.

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