България ще изгражда и възстановява общо три резервоара за горива и ще модернизира съпътстващата инфраструктура от помпени станции, тръбопроводи, системи за приемане и разпределение на горива, както и системи за управление и контрол. Това трябва да стане до 2030 г., реши правителството на днешното си заседание. Реализирането на проектите е част от ангажиментите на България като съюзник в НАТО и ще допринесе за повишаване на оперативните способности и укрепване на колективната отбрана, се казва още в съобщението на правителството.

Заради горива по линия на НАТО

Кабинетът одобри план за възстановяване и изграждане на инфраструктурни съоръжения от веригата за доставка на горива на НАТО на територията на България, става ясно от решенията на днешното правителствено заседание. Дейностите ще се реализират по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Чрез системата се финансира изграждане и модернизация на военна и логистична инфраструктура.

Освен това се финансират още комуникационни и командни системи, бази, летища, пристанища и горивни съоръжения, необходими за оперативните нужди на Алианса.

Средствата се набират чрез общи вноски на страните членки на НАТО. Например таванът за 2026 г. е около 2,2 млрд. евро. ОЩЕ: На среща с постоянния представител на САЩ в НАТО: Радев обсъди сигурността в Черно море и модернизацията на армията ни