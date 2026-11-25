"Топлофикация-София" осъзнава необходимостта от уреждане на натрупаните задължения към "Булгаргаз". Въпреки твърденията, че дружеството не плаща, следва да се подчертае, че средствата от Фонд СЕС, които по силата на споразумение се превеждат директно на "Булгаргаз", са средства на дружеството, с които се погасяват задължения към обществения доставчик. Това отговориха от "Топлофикация-София" на искането на "Булгаргаз" до 31 декември тази година двете дружества да подпишат споразумение за признаване на задълженията по 39 неплатени фактури на обща стойност 301 942 297,70 евро.

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От общинското дружество допълват, че настоящото им ликвидно състояние не позволява извършването на плащания в по-голям размер, без това допълнително да застраши нормалното осъществяване на лицензионната му дейност.

"Причините за финансовите затруднения са комплексни - натрупаните през годините задължения, регулаторния модел, цената на природния газ и високата лихва. Всички тези обстоятелства обективно ограничават възможностите на дружеството да обслужва задълженията си в пълен размер", се казва в позицията им.

Проблемите с натрупаните задължения на "Топлофикация-София" към "Булгаргаз“ се трупат от години и превръщат столичното дружество в най-големия длъжник на обществения газов доставчик. Към момента общият дълг вече достига 971 млн. евро.

Основните причини за хроничния дефицит са високата цена на природния газ през последните години, остарялата и амортизирана топлопреносна мрежа с големи загуби, както и регулаторният модел на КЕВР, който според ръководството на дружеството не покрива реалните разходи за производство и пренос на топлинна енергия.