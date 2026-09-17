Левски - РБ Залцбург: Кога и къде да гледаме първия мач на "сините" в Лига Европа

Българският шампион Левски започва участието си в Лига Европа. "Сините" си осигуриха участие във втория по сила европейски турнир, след като загубиха финалния плейоф за влизане в Шампионска лига. Те се представиха отлично в предварителната фаза, побеждавайки Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати, но се препънаха от АЕК Атина. Така отборът на Хулио Веласкес трябваше да се задоволи с участие в Лига Европа.

Левски - РБ Залцбург в Лига Европа: Дата, начален час и телевизия

"Сините" ще открият кампанията си с домакинство на Ред Бул Залцбург. Те влизат в мача, след като допуснаха първа грешна стъпка в първенството. Те не успяха да победят и завършиха наравно 0:0 с Ботев Враца през уикенда. Отборът на Ред Бул Залцбург също не успя да бие последния си съперник и записа равенство с 1:1 срещу Рийд в Австрийската Бундеслига.

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В кой ден и от колко часа е двубоят в София

Срещата между двата тима ще се играе на 17 септември, четвъртък, от 19:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски" в София. Двубоят ще бъде ръководен от финландския рефер Мохамад Ал-Емара.

Коя телевизия ще излъчи мача между Левски и РБ Залцбург

Срещата между Левски и Залцбург в първия кръг от Лига Европа ще бъде пряко излъчена в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще предава двубоя на живо, е MAX Sport 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то можете да проследите развоя му НА ЖИВО в спортната секция на Actualno.com и в спортния ни сайт Sportlive.bg!

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