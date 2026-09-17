След като Зеленски й наложи санкции: Не допуснаха до европарламента бившата му говорителка (ВИДЕО)

Забраниха достъпа до европарламента на бившата говорителка на Володимир Зеленски. Юлия Мендел трябваше да говори на 16 септември на събитие в Страсбург, организирано от представители на крайнодесната, проруска партия „Алтернатива за Германия“. Според програмата тя беше обявена за основния говорител на дискусия за войната в Украйна и възможните начини за нейното приключване.

🚨 Zelensky’s Former Spokeswoman Barred From Entering European Parliament



Yulia Mendel was scheduled to speak on September 16 at an event in Strasbourg organized by representatives of the far-right, pro-Russian AfD party.



According to the program, she was billed as the main… pic.twitter.com/0fEms0WQuf — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2026

Но Мендел казва, че ѝ е бил отказан достъпът до сградата на Европейския парламент „без никакво обяснение“. Тя свързва инцидента със санкциите, наложени върху нея в Украйна, и обвини Зеленски, че се опитва да я попречи да говори за мир.

Зеленски наложи санкции на Мендел

Буквално преди дни украинският президент Володимир Зеленски подписа указ със санкции, част от които са насочени именно срещу бившия му пиар Юлия Мендел. Тя отдавна е известна в Украйна със скандални твърдения за Зеленски, след като беше освободена от поста си още на 9 юли, 2021 година т.е. месеци преди руският диктатор Владимир Путин да нареди официално пълномащабната руска инвазия в Украйна. Това обаче не пречи на Мендел да се изказва по всякакви въпроси, свързани с политиката на Зеленски по време на войната - включително за прословутите преговори в Турция от пролетта на 2022 година и какво станало там, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Зеленски взема кокаин, но не съм го виждала: Бившата му пиарка изнесе урок по пропаганда при Тъкър Карлсън (ВИДЕО)

Заради изявите си Мендел е обвинена от Украйна в разпространение на дезинформация и руска пропаганда. Санкциите срещу нея включват замразяване на активи и забрана за изнасяне на капитали от Украйна.

В указа на Зеленски, с който се налагат санкции на Мендел, влизат още 10 руски и украински граждани, обвинени в разпространение на дезинформация и руска пропаганда и в подкрепа на агресивната политика на Русия срещу Украйна. Санкциите обхващат и 20 кораба от руския сенчест флот, превозващи петрол, петролни продукти и втечнен природен газ - корабите плават под флаговете на Либерия, Маршалови острови, Сиера Леоне, Барбадос и Палау до Индия, Египет и Турция. Те са насочени и към 29 руснаци и 29 компании, свързани с компоненти за ракети и дронове, стоки с двойна употреба, ИТ фирми, изследователски институти и училище за обучение на специалисти за концерна "Калашников".