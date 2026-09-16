Кабинетът "Радев":

Веласкес говори за проблемите в състава преди мача със Залцбург и отсече: Няма смисъл да се страхуваме

16 септември 2026, 12:39 часа 899 прочитания 0 коментара

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори преди първия мач на тима в груповата фаза на Лига Европа. "Сините" посрещат отбора на Ред Бул Залцбург на Националния стадион "Васил Левски". Двубоят ще се изиграе в четвъртък, 17 септември, от 19:45 часа българско време. Той разкри, че някои от играчите му не са в оптимална форма, но ще реши дали ще участват след днешната тренировка. Това се отнася пряко за Мехди Мубарик и Марко Груич. След това испанският специалист говори за съперника.

Веласкес говори преди мача със Залцбург

Веласкес сподели, че очаква невероятна атмосфера в утрешния двубой. След това той похвали играчите на Залцбург, като отбеляза, че всеки един от тях може да играе в клуб от водещите първенства: "Ще бъде невероятна атмосфера и ще трябва да сме с правилната нагласа. Младите играчи могат да летят през всички 90 минути. Футболните качества не показват дали един футболист е на 19 или на 34. Футболистите в Залцбург могат да играят в топ отбори, както и всички, които са в групата на Ред Бул. Такъв тип футболисти не спират през всички 90 минути, за да дадат всичко от себе си."

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"Правим нещата в правилна посока. Напрежението е в другите отбори. Правим крачки в правилната посока. Основната дума сега е да се наслаждаваме. Това винаги минава през това да се представим възможно най-добре и да печелим. Няма смисъл да се страхуваме от никого и нищо. Важно е да играем с нашата идея", каза още Веласкес и допълни: "Няма да ви кажа кой ще играе в този мач, защото трябва да тренираме и днес, но и самите играчи нямат представа кой ще играе. Има цялото доверие във всички играчи.

Хулио Веласкес

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"Залцбург е отбор, който има много енергия", продължи Веласкес. "Един отбор с много млади играчи, които могат да играят в отбори на световно ниво. Отбор, който се чувства комфортно в това да печели и губи топката. В отворени мачове с голям интензитет и голям капацитет да повтарят усилия на висок интензитет, но и те имат своите слаби страни. Там е нашата възможност да ги намерим. Сляпо вярвам на моите играчи. Това, което правят, е изключително голямо нещо. Спечелихме си тази невероятно възможност да играем в този турнир. Това не сме го правили 16 години. Това е момент, в който всички да се насладят на този момент. Трябва да сме наясно къде сме в този момент."

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Лига Европа Левски Ред Бул Залцбург Хулио Веласкес
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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