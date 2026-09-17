Мелони каза ще има ли предсрочни избори в Италия

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви в сряда, че възнамерява да остане на поста си до края на мандата на парламента, като отхвърли спекулациите в медиите, че може да поиска предсрочни избори, преди мандатът ѝ да изтече следващата есен, съобщава "Ройтерс". Още: Италия планира да се завърне към ядрената енергия

Иска пълен мандат

"Бих искала да остана на поста до края на мандата. Гордея се със стабилността на това правителство", каза Мелони на пресконференция след заседание на кабинета. Мелони, чието правителство от този месец е най-дълго управлявалия кабинет в Италия след Втората световна война, оглавява консервативна коалиция, включваща нейната партия "Италиански братя", "Лигата" и "Форца Италия".

Ръстът в подкрепата за "Национално бъдеще" - ново крайнодясно движение, водено от бившия генерал Роберто Ваначи - отне част от подкрепата за лагера на Мелони и подхрани спекулациите, че тя може да се опита да предизвика предсрочни избори, за да избегне по-нататъшен спад.

"Възнамеряваме да продължим да управляваме, докато разполагам с това силно и стабилно мнозинство", каза тя, говорейки заедно със заместник министър-председателите Матео Салвини и Антонио Таяни - лидерите съответно на "Лигата" и "Форца Италия".

Пътят на коалицията обаче често не е бил гладък през последните месеци, което подсказва, че Мелони може би губи някогашния си здрав контрол върху съюза с наближаването на изборите.

През юли долната камара на парламента неочаквано отхвърли правителствена поправка, свързана с избирателна реформа, силно подкрепяна от Мелони, след като депутати от управляващата коалиция гласуваха против нея.

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