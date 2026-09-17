Удар след удар: Руско военно летище и рафинерия горят, куп руски ракети и дронове поразиха Киев и Одеса (ВИДЕО)

Поредна серия мощни въздушни удари между Украйна и Русия беляза и тази нощ – войната тече пета година, а въпреки всички опити най-вече на Киев с помощта на американско посредничество да бъде постигнато поне някакво примирие, това не се случва.

Още: "Адските санкции" срещу Русия на САЩ са приети: Вече зависи само от Тръмп

Руско военно летище и поредна рафинерия са в пламъци

Мощна украинска въздушна атака е ударила руското военно летище в Ростов-на-Дон. Има вече геолокализация на кадри на голям пожар от руския опозиционен телеграм канал ASTRA – според нея, пожар е избухнал в зона за паркиране на самолети. Сателитни изображения от Google показват, че там вероятно са били паркирани военни самолети и хеликоптери – не се изключва и опция да е имало примамки, но има видеокадри с вторични взривове и това подсказва, че е поразена авиационна техника. FIRMS, системата за засичане на топлинни петна по земната повърхност на НАТА, също засича огромен пожар в района на летището, което е част от военновъздушна база (ВИДЕА с вторични детонации и ГРАФИКА). Засега губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар все още не е коментирал какво се случва в официалния си канал в Телеграм.

Поредна руска рафинерия също е в пламъци – и тук има кадри с пожар и пак ASTRA е направила геолокализация, която показва, че той е избухнал в рафинерията „Славнефт-ЯНОС“. Рафинерията е една от най-големите в Русия – годишно преработва около 15 млн. тона суров петрол, произвежда бензин и дизел, както и керосин. 99% от нея се контролират от „Роснефт“ и „Газпром“ - а вчера стана ясно, че две други големи рафинерии на „Роснефт“ са спрели работа след като украински далекобойни дронове ги посетиха за пореден път. Губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев призна, че има въздушна атака, но не и за рафинерията – в официалния си канал в Телеграм той само каза, че бил затворен участък от пътя „Московски проспект“ към югозападната дъга на околовръстното в Ярославъл, впоследствие, след 4 часа, уточни, че мярката е била премахната и движението се осъществява както обикновено. Досега рафинерията е удряна успешно поне 8 пъти само през 2026 година – ОЩЕ: Две големи рафинерии на "Роснефт" спряха работа след украинските атаки

Руските удари в Украйна

Междувременно, украинската столица Киев пак пострада от руски въздушен удар – с дронове и най-малко крилати ракети според информация в канала в Телеграм на украинските ВВС. Има данни и за ракети, изстреляни от МиГ-31 – с тези изтребители се изстрелват свръхзвукови ракети „Кинжал“. Мониторингови канали като „Труха“ съобщават и за изстреляни от руснаците балистични ракети, поне 12. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава за 12 ранени, включително две деца на 10 и 12 години. 9 от ранените са хоспитализирани. Пореден склад е разрушен, а водоснабдяването в три квартала на Киев е нарушено (Соломянски, Голосеевски и Святошински район).

В Одеса също е имало руска въздушна атака – военновременният ръководител на града Серхий Лисак информира в официалния си канал в Телеграм, че е ударен жилищен блок. Ударената сграда е 19-етажна, пораженията са между 14-ти и 16-ти етаж.

Още: Тръмп се изфука с примирие - поредна руска рафинерия пламна. В Киев гори бензиностанция (ВИДЕО)