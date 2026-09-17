Нетаняху заплаши режисьорите на филм за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да прокара закон за отнемане на гражданството на всеки, който злепоставя израелските войници. Това е поредната му заплаха срещу израелските режисьори на документалния филм "Наза" за убиването на цивилни граждани в Газа от страна на военните. Режисиран от израелските журналисти Ювал Ейбрахам и Рейчъл Сор, филмът твърди, че масовата смърт на цивилни е била системно заложена в решенията на израелската армия при определяне на цели в Газа – твърдение, което Нетаняху и военните отхвърлят.

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Филмът, който в събота спечели престижна награда на филмовия фестивал във Венеция, носи заглавие, произлизащо от израелски военен термин за очаквани "съпътстващи жертви", и е изграден върху анонимни интервюта с разузнавачи и войници.

Лентата предизвика остра реакция в Израел, като военните обмислят евентуални правни действия срещу участвалите в създаването ѝ.

Филмът обаче се вписа и в нажежената политическа атмосфера преди изборите в Израел на 27 октомври – избори, които според социологическите проучвания дясната коалиция на Нетаняху може да загуби.

По-рано тази седмица Нетаняху обвини някои от политическите си съперници, че не са заели твърда позиция срещу документалния филм, като заяви, че това ги прави негодни за държавни постове. Снощи той обеща да придвижи два законопроекта, целящи според него да се справят с "огромните щети", нанесени на израелските войници.

"Първият предвижда отнемане на гражданството на всеки, който злепоставя израелските войници, а вторият – удар по джоба им чрез 20-кратно увеличение на законоустановените обезщетения за клевета, за които могат да бъдат съдени", заяви Нетаняху във видеоклип в социалните мрежи. "Ще ги ударим както по джоба, така и по гражданството, тъй като мястото им не е сред нас", допълни той, пише БТА.

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През 2022 г. Върховният съд на Израел потвърди закон, който позволява отнемането на гражданството на израелци, извършили действия, представляващи нарушение на доверието към държавата.

Създателите на "Наза" заявяват, че според тях е важно израелците да гледат документалната лента и да осмислят представената в нея история.

Здравните власти в Газа съобщават, че над 73 000 палестинци, повечето от които цивилни. са загинали по време на военната кампания на Израел, оставила голяма част от ивицата Газа в руини.