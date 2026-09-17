Кой има имен ден днес, 17 септември 2026 г. Честито!

На 17 септември 2026 г. имен ден отбелязват всички, които носят името Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Любомил, София, Софка и производните им. На 17-и септември православната църква почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов - отдава се почит на добродетелите, които ни крепят - вярата, надеждата, любовта и мъдростта. София означава мъдрост. Мъдрост, която не говори, защото знае, вижда и помага. Тя черпи силата си от вярата, надеждата и любовта. И ги дарява на света. Мъдростта има своите многобройни превъплъщения в древни и съвременни философии и религии.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди благословена, щастлива и обичана! Нека този, толкова специален празник те превърне в най-ценената жена, най-уважаваната майка и най-щастливата приятелка!

***

Нека този празник озари деня и бъдещите ти дни! Бъди усмихната и много щастлива! Нека всяко твое желание бъде закон за хората, които те обичат!

***

Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичана!

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

***

Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни през септември 2026 г.